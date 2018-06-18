Sıra dışı başhekim hastalarından oluşan koro ile konsere hazırlanıyor



Doktorluk sevdası, Müzik aşkı ile buluştu. Ortaya sıradışı bir başhekim çıktı.

Gün içinde kendini hastalarına, mesai bitiminde müziğe adayan bir onkolog Tayfun Hancılar. Sözü ve müziği kendisine ait olan ''Engel Olamam'' adlı şarkısını tüm sevenleriyle buluşturan Onkolog Tayfun Hancılar bir de albüm yaptı.

Türkiye'nin Rockçı Başhekimi

Başarılı Onkolog müziğin insan ruhu üstündeki olumlu etkilerini, hastalarının radyoterapi ve kanser tedavilerinde de kullanıyor. Onkolog Tayfun Hancılar ''Müzik elbette kanseri tek başına tedavi etmez, ama kemoterapi ve radyoterapi esnasında yapılan müzik yayınlarının hastanın anksiyetesini azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kanser hastalarının tedavi esnasında sanatsal faaliyette bulunması hastanın gerilimini azaltır ve tedavi toleransını arttırır. Müzik yapmaktan asla vazgeçemem, söz yazıyorum beste yapıyorum ve okuyorum. Bu yüzden önümüzdeki günlerde tedavi sürecini bitirmiş hastalarımdan oluşan bir koro ile konser vermeyi planlıyoruz'' dedi.

