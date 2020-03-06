Sırbistan'da ilk Kovid-19 vakası görüldü

BELGRAD - Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini, söz konusu kişinin kısa süre önce Macaristan'dan geldiğini söyledi.
Bu arada, iki gün önce ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü Slovenya'da ise virüs tespit edilen kişi sayısı 6'ya yükselirken, Hırvatistan'daki vaka sayısı 11'e çıktı.
Diğer bölge ülkelerinden Bosna Hersek'te 2, Kuzey Makedonya'da da 1 kişide virüs tespit edilmişti.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS
|19/03-21/03
|8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa Kongresi
|KADIN...
|ANKA