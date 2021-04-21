 Sirkadiyen ritim bozukluğu kişiyi Kovid-19 enfeksiyonuna yatkın hale getiriyor

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bulunan James Cook Üniversitesi'nde Yaqoot Fatima'nın liderlik ettiği uluslararası araştırma ekibi bu çarpıcı araştırmada, gece vardiyasında çalışanların korona virüse yakalanma risklerinin neredeyse iki kat olduğuna inanıyor.

Journal of Sleep Research'te yayımlanan araştırmanın bulguları ise, gönüllülerden tıbbi ve genetik veriler toplayan İngiltere'nin biobank programının 500 bin katılımcısının tıbbi verilerine dayanıyor.

“ENFEKSİYONLARA AÇIK OLABİLİRLER”

Araştırmanın liderliğini yapan Fatima, gece vardiyasında çalışmanın insanların doğal vücut saati (sirkadiyen) ritimlerini bozarak onları enfeksiyona açık hale getirebileceğine dikkat çekerek, “Başka araştırmacılar, gece vardiyasında çalışmanın sonucu olarak sirkadiyen ritim bozukluğunun kişiyi Kovid-19 enfeksiyonuna karşı da daha riskli hale getirebileceği teorisini ileri sürdü" diye aktardı.

BAŞKA ÜLKELERDE DE BENZER ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Ayrıca Fatima açıklamasının devamında, “Bu, düşük melatonin seviyelerinin ve zayıf bağışıklık tepkisinin bir fonksiyonu olabilir" diyerek Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere diğer ülkelerde de benzer çalışmaların var olduğunu söyledi. Bu araştırmalarında benzer bulgularla sonuçlanmasını umut ettiklerini aktaran Fatima, "Onların bulguları da açıklanınca, aşı uygulamalarında öncelikler gibi konulardaki yönetmelikler üzerinde bunun bir etkisinin olabileceğini umuyoruz" şeklinde konuştu.

KAYNAK: XİNHUA HABER AJANSI