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Şırnak Beytüşşebap'a uzun aradan sonra kadın doğum uzmanı atandı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Arslan'ın atanması sevinçle karşılandı.
Şırnak Beytüşşebap'a uzun aradan sonra kadın doğum uzmanı atandı
05 Kasım 2018 - AA
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Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) İlçe Temsilcisi Remzi Ataman, sendika üyesi Serhat Kılıç ve sağlık çalışanları, Arslan'ı görev yaptığı Beytüşşebap Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Ataman, ataması yapılan Arslan'ın ilçede kalmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Kılıç ise, uzun bir aradan sonra ilçede kadın hastalıkları alanında uzman bir doktorun göreve başlamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.
Arslan'ın görev yapmasının ilçedeki sağlık hizmetlerinin kalitesine katkı sunacağını ifade eden Kılıç, "Çoğu çocuk bekleyen vatandaşımız çevre ilçe veya illerde ev kiralıyorlardı. Doğum yaptıktan sonra ilçeye dönüyorlardı." diye konuştu.
Arslan da, sağlık çalışanlarının ziyaretinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, Beytüşşebap halkı başta olmak üzere bütün vatandaşlara en iyi şekilde sağlık hizmeti sunmak için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:

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