Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünde yeni isim: Op. Dr. İsmail Başıbüyük

Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun'un görev yerinin değişmesi nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü görevine İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Başıbüyük atandı.
Başıbüyük'ün gelecek hafta göreve başlayacağı bildirildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|25/10-28/10
|2. Uluslararası Kozmetoloji Ve Kozmetik Jinekoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|25/10-28/10
|6. EndoBridge Meeting
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|26/10-29/10
|27. Ulusal Üroloji Kongresi
|ÜROLOJİ
|KIBR
|03/11-03/11
|IV. Davranış Nörolojisi ve Demans Okulu
|NÖROLOJİ
|İSTA
|31/10-03/11
|TMFTP 11. Ulusal Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|31/10-03/11
|Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|31/10-04/11
|2.Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi
|İMMÜNOLOJİ
|ANTA