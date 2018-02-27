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Şırnak'a sağlıkta 400 milyon liralık yatırım yapılacak
Şırnak'ta, Sağlık Bakanlığı tarafından 400 milyon liralık yatırım yapılacağı bildirildi.
27 Şubat 2018 -
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ŞIRNAK (AA) - İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, yaptığı açıklamada, 2018 yılı yatırım programı kapsamında kent merkezi ve ilçelerde sağlık tesislerinin yapılacağını belirtti.

Yapılacak yatırımlarla kentin sağlık turizmini güçlendirilecek projelerin hayata geçirileceğini ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

"Cizre ilçesinde yapılacak 500 yataklı bölge devlet hastanesi yapımının tamamlanması ile özellikle Irak’tan gelecek hastalarla ilimizde sağlık turizminin canlılık kazanacağı aşikardır. Program dahilinde ayrıca kent merkezinde 75, Silopi’ye 50, Uludere’ye 40 ve Beytüşşebap’a 50 yataklı hastaneler inşa edilecektir. Bütün bu planlanan yatırımlar tamamlanınca il genelinde mevcut hastanelerdeki yataklara ek olarak 715 yataklı hastanelere kavuşmuş olacaktır."

Uzun, ayrıca ağız ve diş sağlığı ile ac il sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulabilmesi amacıyla yatırımlar gerçekleştirileceğini belirtti.

Bu kapsamda kent merkezinde 20, Cizre’de 24, İdil ve Silopi’de 20 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezleri kurulacağını, 3 yeni 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun yapımının devam ettiğini, dört yeni istasyon için de çalışmaların devam ettiğini aktaran Uzun, "Şırnak’ta yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılacak tesislere 400 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirilecektir." dedi.

Anahtar Kelimeler:

sirnak il saglik muduru nedim uzun

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