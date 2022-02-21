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Şırnak'ta acil serviste görevli hekime savcıdan tehdit iddiası!
Hekim-Sen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, acil serviste görevli bir hekim, hasta yakını olan bir savcı tarafından serum takmadığı iddiasıyla tehdit edildi.
Şırnak'ta acil serviste görevli hekime savcıdan tehdit iddiası!
21 Şubat 2022 09:24 - MEDİMAGAZİN
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İddiaya göre Şırnak Devlet Hastanesi’nde acil servise hasta yakını olarak gelen bir savcı, COVID hastası olduğu öğrenilen kişiye serum takılmasını istedi. Talebinin yerine getirilmemesi üzerine  savcının, acil serviste görevli hekimi tehdit ettiği iddia edildi.

Olayın ardından acil serviste görevli hekim tarafından beyaz kod verildi.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Hekim-Sen yaşanan olaya tepki göstererek olayın takipçisi olacaklarını açıkladı.

Kendisini muayene etmediği iddiası ile doktoru gözaltına aldıran savcı hakkında kovuşturmaya yer yok kararı

Hekim-Sen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şırnak Devlet Hastanesi Acil Servisinde, Hekim arkadaşlarımıza karşı yapılan baskı ve tehditleri kabul etmiyoruz. Beyaz kod olayının takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin olarak açılan #SenSavcıysanBizdeHekimiz etiketi üzeriden binlerce tweet atıldı.

Anahtar Kelimeler:

sirnak devlet hastanesi savci hekim tehdit hekimsen

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Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

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People
8
1) Ht (Dr)
21.02.2022 17:23:26
Kasıntılar....
People
16
2) Port (Op.dr)
21.02.2022 15:55:33
Müge anliya çıkın yoksa savcı sizi gözaltına aldırır gece
People
25
3) Turgut işleyen (Emekli)
21.02.2022 15:42:32
Savcıya Dr. Diploması verilsin. Boş zamanlarında hastanelerde hastalara serum taksın. Ha bu millete adalet dağıtmış ha can kurtarmış.
People
49
4) DR Betül (Uz DR )
21.02.2022 15:14:48
Hekim sen i tebrik ediyorum, hiçbir sonuç çıkmasa da bu durumu medyaya yansıtmak, bu sayfaya taşımak bile önemli çünkü adaleti artık sosyal medyada arıyoruz
People
121
5) ömer hayyam (op.dr.)
21.02.2022 12:01:00
HSK: Hakim-savcıları Savunma Kurumu

7/24/365 şikayet etsen size şablon cevap gönderirler...

Dernekler bu şablon cevaplardan kitap yapıp yayınlamalıdır...
People
10
6) muhibbi (op. dr.)
21.02.2022 11:45:58
Port (Op.dr) rumuzlu vatandaşın yorumuna kısmen katılıyorum.
İlave etmek istediğim husus:
Yakın zamanda yayımlanan "https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-saglik-bakanligi-her-enjeksiyon-uygulamasi-icin-yazili-onam-alin-11-681-99389.html" haberde de görüleceği üzere seron, sari seron ve sair tüm enjeksiyonlarda;
İmza almak da ihmal ve imhal e gelmez.

Özetle: aşşşk ile çalışşşmaya devam ediniz.
People
56
7) uzm.dr bid (aile hekimliği uzmanı)
21.02.2022 11:39:20
3 yıl once aynı olayla karşılaştım ve olayı hsk ya tasıdım 3 yıl sonra savcıya herhangı bır ceza averılmedıgı tarafıma hsk tarafından bıldırıldı. aynı tehdıt bır hekım tarafından bır savcıya yapılsaydı sonuc aynı olur muydu cok merak edıyorum.
People
36
8) Serhan (Aile hekimi)
21.02.2022 11:33:18
Önce hekim sen e veya TTB üye olun da onların açıkladılari eylem planına uyunda sonra eleştirin...hekimin düşmanı çoktur ama en büyük düşmanı yine hekimlerdir.
People
42
9) Port (Op.dr)
21.02.2022 11:18:42
Savcı ve hakimlerin çok yetkisi var.ayrica adlı hata kasıtlı bile yapsalar savcı hatası diye yargilanmiyorlar.tazminat davalarına zaten kendileri bakıyor.ciksa bile hazine ödüyor.savci yakiniysa serum takmayı ihmal etmeyin.gorevi ihmalden surundururler.arkalari sağlam.
People
34
10) Yaşar Bülent (Doktor)
21.02.2022 11:11:52
Her fırsatta TTB'yi eleştirenler tek bir gün TTB'ye destek olmayanlar ,TTB neler yaptı desen onca yapılana rağmen birsey yapmıyor ki derler, TTB 'nin tek bir eylemine katılma sonra TTB'den umudumuzu kestik de,kusura bakmayın ama ben bu zihniyetteki hekimlerden umudumu kestim, bunlar zannediyorlar ki Hekimsen onlar destek vermeden etkili olabilir.Uzaktan seyreder hep başkalarından birşey beklerseniz çok beklersiniz..
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