Şırnak'ta acil serviste görevli hekime savcıdan tehdit iddiası!

İddiaya göre Şırnak Devlet Hastanesi’nde acil servise hasta yakını olarak gelen bir savcı, COVID hastası olduğu öğrenilen kişiye serum takılmasını istedi. Talebinin yerine getirilmemesi üzerine savcının, acil serviste görevli hekimi tehdit ettiği iddia edildi.

Olayın ardından acil serviste görevli hekim tarafından beyaz kod verildi.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Hekim-Sen yaşanan olaya tepki göstererek olayın takipçisi olacaklarını açıkladı.

Hekim-Sen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şırnak Devlet Hastanesi Acil Servisinde, Hekim arkadaşlarımıza karşı yapılan baskı ve tehditleri kabul etmiyoruz. Beyaz kod olayının takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin olarak açılan #SenSavcıysanBizdeHekimiz etiketi üzeriden binlerce tweet atıldı.