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Şırnak'ta doktor ve sağlık görevlilerine terör gözaltısı
Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 doktor ve 3 sağlık görevlisi gözaltına alındı
Şırnak'ta doktor ve sağlık görevlilerine terör gözaltısı
03 Ağustos 2019 -
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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 1 doktor ve 3 sağlık personeli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonda, özel bir hastanede görev yaptıkları öğrenilen doktor N.S. ile sağlık görevlisi Ş.E, A.K. ve A.T. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:

teror operasyonu sirnak

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