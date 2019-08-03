Şırnak'ta doktor ve sağlık görevlilerine terör gözaltısı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 1 doktor ve 3 sağlık personeli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere operasyon yapıldı.
Operasyonda, özel bir hastanede görev yaptıkları öğrenilen doktor N.S. ile sağlık görevlisi Ş.E, A.K. ve A.T. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
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|Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu
|ÇOCUK...
|İSTA
|27/08-31/08
|20. Ulusal Anatomi Kongresi
|ANATOMİ
|İSTA
|05/09-08/09
|6. DOD Dermatoloji Gündemi
|DERMATOLOJİ
|SAKA
|12/09-13/09
|SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019
|KALP VE...
|İSTA
|14/09-14/09
|7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|ANKA
|11/09-14/09
|World Congress of Perinatal Medicine
|KADIN...
|İSTA
|12/09-15/09
|10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu
|HEMŞİRELİ...
|SAKA