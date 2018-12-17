Şırnak'ta spesifik beyin ameliyatı: 12 yaşındaki hastanın beynindeki 1,2 kg kist çıkarıldı

Beytüşşebap'tan 6 ay önce sol kol ve bacağında güçsüzlük şikayeti ile Şırnak Devlet Hastanesine gelen Hadi ve Türkan Abi çiftinin 12 yaşındaki oğlu Ali Abi'nin beyninde, Beyin Cerrahı Bölümünde yapılan tetkiklerde kist bulunduğu tespit edildi.

Op. Dr. Burak Olmaz'ın gerçekleştirdiği başarılı operasyonla beyninin sol ön bölgesinde bulunan 1,2 kilogram ağırlığındaki kist alınan Abi, 6 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Olmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın kollarında ve bacaklarında güçsüzlük şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirterek, "Yaptığımız tetkiklerde beyninin dörtte ikisini kaplamış bir kistle karşılaştık." dedi.

Hastaya acil müdahale edilmesi gerektiğini ve cerrahi müdahalenin risklerini aile ile paylaştıklarını anlatan Olmaz, "Kisti yaptığımız cerrahi operasyonla aldık. Ameliyattan sonra 1,5-2 hafta müşahede sürecimiz oldu. Ondan sonra düzenli takiplerini yaptık. Ameliyattan sonra her iki kolunu ve bacağını kullanmaya başladı, görmesi ve konuşması düzeldi, oyun oynamaya başladı." diye konuştu.

Olmaz, hastanın gecikmiş bir vaka olduğunu, daha çok 3'üncü basamak hastanelerde yapılması gereken operasyonu aciliyeti sebebiyle hastanelerinde gerçekleştirdiklerini belirterek, Abi'nin sağlığına kavuştuğunu, arkadaşlarıyla gönlünce oyun oynayabildiğini kaydetti.