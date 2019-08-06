Şırnakta terör operasyonu: 1 doktor ve 3 sağlık görevlisi tutuklandı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 1 doktor ve 3 sağlık personeli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 2 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan; özel bir hastanede görev yaptıkları öğrenilen doktor N.S. ile sağlık görevlisi Ş.E, A.K. ve A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye çıkarılan şüphelilerin, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/08-29/08
|Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu
|ÇOCUK...
|İSTA
|27/08-31/08
|20. Ulusal Anatomi Kongresi
|ANATOMİ
|İSTA
|05/09-08/09
|6. DOD Dermatoloji Gündemi
|DERMATOLOJİ
|SAKA
|12/09-13/09
|SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019
|KALP VE...
|İSTA
|14/09-14/09
|7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|ANKA
|11/09-14/09
|World Congress of Perinatal Medicine
|KADIN...
|İSTA
|12/09-15/09
|10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu
|HEMŞİRELİ...
|SAKA