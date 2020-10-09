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Sırrı kabindeki hava: Pandemide uçak yolculuğu sanılandan daha güvenli olabilir
Yakın zamanda yayınlanan bir makalede, Covid-19 riski söz konusu olduğunda uçak yolculuğunun göründüğü kadar tehlikeli olmadığı öne sürüldü.
Sırrı kabindeki hava: Pandemide uçak yolculuğu sanılandan daha güvenli olabilir
09 Ekim 2020 14:52 -
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MEDİMAGAZİN-JAMA Network’de yayınlanan çalışmaya göre, uçak yolculuğu sırasında Covid-19’a yakalanma riski, bir süpermarkette alışveriş yapmaktan, trene binmekten veya ofiste çalışmaktan daha güvenli. Araştırmacılar, bu durumun nedeninin kabinlerde bulunan hava filtreleri ile ilgili olduğunu söylüyor.

Veriler yetersiz olsa da, uzmanlar tüm dünyada uçak yolculuğu esnasında yalnızca 42 doğrulanmış Covid-19 vakası tespit edildiğini ifade ediyor. Buna karşın, Çin’deki yüksek hızlı trenlerde bilinen 2 bin 300’den fazla vaka bulunuyor.

Uzmanlar, uçak kabinlerindeki hava filtrelerinin kalitesinin şaşırtıcı derecede iyi olduğunu belirtiyor. Uçağa giren hava, ameliyathanelerde kullanılan filtrelerin aynısı olan HEPA filtreler aracılığıyla geri dönüştürülen havadan oluşuyor.

Yazarlara göre, koltukların kısmi bir bariyer sağlıyor olması ve insanların özellikle hareket etmedikleri zaman aynı yöne bakmaları da, virüsün bulaşıcılığını en aza indirgiyor.
 

Anahtar Kelimeler:

ucak yolculugu covid

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