Şişli'de hemşireyi bıçakla rehin alan sanığa 16 yıl 10 ay hapis cezası

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Keleş getirildi. Şikayetçi Hayrünisa Can ise duruşmaya gelmedi. Tanık polis Abdullah Murat Ç., olaya müdahale anında orada olmadığını belirterek, "Ancak olaydan sonra sanığı kontrol altına alan ekipteydim. Ekip arabasının camını kırdığını hatırlıyorum. Güç kullanarak sakinleştirdik" dedi.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık hakkında "Öldürmeye teşebbüs" suçu yerine "Hayrünisa'ya bıçakla vurma sayısı ve sanığın elinde imkan olduğu halde şikayetçiyi öldürmediği ve şikayetçi ile sorun da bulunmadığı, sorunun ablası ile olduğu yönünde beyanlar olduğu" gerekçesiyle "kasten yaralama" suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirtti.

Savcı sanık hakkında tehdit, hakaret ve hürriyeti tahdit suçlarından da ceza istedi. Şikayetçi Hayrünisa Can'ın avukatı Muhterem Aktaş, suçun öldürmeye teşebbüs olduğunu belirterek mütalaaya katılmadıklarını belirtti.

Mahkeme başkanı sanığa söz vererek "TCK'da madde kalmadı. Ne diyeceksin?" diye sordu.

"Duyduğum öfke sonucunda yaptım"

Sanık Ramazan Keleş ise son savunmasında, "Öldürme kastıyla hareket etmedim. Müştekinin ablası beni kandırdı. Buna duyduğum öfke sonucunda bunu yaptım. Bir sürü masraf yaptım ama evli çıktı. Yaptığım olaydan dolayı üzgün ve pişmanım. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

4 suçtan ceza verildi

Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Keleş'i "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle ceza 10 yıl hapse indirildi.

Tutukluluk hali devam edecek

Heyet, sanığı "Hakaret" suçundan 2 bin 500 TL adli para cezasına, "Tehdit" suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Keleş hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 6 yıl hapis cezası verildi.

Duruşmadaki davranışları ve samimi pişmanlığı bulunmadığı kanaatine varan heyet, herhangi bir indirim uygulamadı. Mahkeme, sanık Keleş'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

"Adaletin tecelli ettiğini düşünüyoruz"

Duruşma sonrasında basına açıklama yapan avukat Muhterem Aktaş, "Sanık hakkında iyi hal indirimi yapılmadı. Sağlık çalışanlarına yönelik olarak yapılan saldırılarda mahkememizin ne kadar duyarlı olduğunun kanıtıdır. Keşke bu olay gerçekleşmeseydi ama adaletin tecelli ettiğini düşünüyoruz" dedi.

Olay güvenlik kameralarına yansımıştı

Olay, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel tıp merkezinde 30 Aralık 2020'de saat 15.30 sıralarında gerçekleşmişti. Ramazan Keleş eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşire Hayrünnisa Can'ı görevi başındayken bıçakla rehin almıştı. Ramazan Keleş'in bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına almıştı.

Bıçakla yaralanan Hayrünnisa Can hastanede tedavi altına alınırken; polis tarafından yakalanan sanık emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Ramazan Keleş "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 31 Aralık'ta tutuklanmıştı. Ramazan Keleş'in, hemşire Hayrünnisa Can'ı rehin aldığı anlar, güvenlik kameralarına da yansımıştı.

Savcılık,sanık Ramazan Keleş hakkında "Öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar, "Tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar ve "Hakaret" suçundan ise 3 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapis olmak üzere toplam 10 yıl 9 aydan 24 yıl 6 aya kadar hapsini talep etmişti.