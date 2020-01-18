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Şişli'de muayenehanede oksijen tüpü patladı: 1 yaralı
Şişli'de özel bir muayenehanede oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Şişli'de muayenehanede oksijen tüpü patladı: 1 yaralı
18 Ocak 2020 -
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İSTANBUL-Alınan bilgiye göre, Şişli Teşvikiye Mahallesi Güzelbahçe Sokak'ta özel bir muayenehanede henüz belirlenemeyen nedenle oksijen tüpü patladı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Muayenehanede çalışan ve hafif şekilde yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:

sisli muayenehane

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