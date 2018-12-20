Şişli'de tartıştığı kalfasını yaralayan eczacı, polis tarafından gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Abide-i Hürriyet Caddesi üzerindeki eczanede, ismi henüz öğrenilemeyen eczacı ile kalfası Hakan D. arasında tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesinin ardından eczacı, cam şişe parçasıyla Hakan D’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Hakan D, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.