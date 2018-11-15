Sivas Numune Hastanesi Diyabet Okulundan ilk mezunlarını verdi

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, diyabetle yaşamın anlatıldığı okulda, diyabetli hastalara hastalıkları, kilo kontrolü ve fiziksel aktiviteleri hakkında bilgiler verildi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülşah Altun, düzenlenen törende yaptığı konuşmada diyabetin çok görülen ve gün geçtikçe sıklığı artan bir hastalık olduğunu belirtti.

Diyabetin dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve kilo kontrolüyle hem önlenebilir hem de kolay kontrol edilebilir bir hastalık olduğunu aktaran Altun, "Diyabetten değil, geç tanı alan diyabetten korkalım ve kontrollerimizle tedavimizi aksatmadan diyabetten zarar görmeden yaşayalım." ifadesini kullandı.

Daha sora Altun, diyabet hemşireleri Rabia Bayram ve Fatoş Albayrak, diyetisyen Gamze Göksu Duman, Fizyoterapist Rabia Seva Kantar, diyabet hastalığı, diyabetin oluşum mekanizması, tıbbi beslenme tedavisi, diyabette insülin dışında kan şekerini düzenleyici ilaçlar, diyabetin akut komplikasyonları, diyabetin kronik komplikasyonları, diyabette fiziksel aktivite ve hareketler, diyabetle yaşam ve insülin tedavisi gibi konularında bilgi verdi.

Eğitimlerin ardından katılımcılara "Diyabet Okulu Diploması" verildi.