Sivas Numune Hastanesinde 4 boyutlu ultrason hizmeti

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Perinatoloji Kliniğine kazandırılan 4 boyutlu ultrason cihazı anne karnındaki bebeğin hem hareketlerinin görüntülenmesinde hem de bebekte oluşabilecek anomalilerin tespitinde kullanılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Perinatoloji Uzmanı Dr. Cihan İnan, ultrason cihazının perinatoloji alanında kullanılabilecek en üst düzey cihazlardan biri olduğunu belirtti.

4 boyutlu ultrason cihazının kullanım alanıyla da ilgili bilgi veren İnan, şunları kaydetti:

"Bu cihaz, bize anne karnındaki bebeğin yüz profilinin daha net görüntülenebilmesini ve anne karnındaki bebekte oluşabilecek daha küçük anomalilerin daha erken haftalarda tespitini sağlayacaktır. Aynı zamanda yapacağımız invaziv işlemlerde oldukça faydalı olacak, işlemlerde daha net görüntü elde etmemizi sağlayacaktır. Ayrıca 4 boyutlu ultrason cihazı ile gebelik ilerledikçe yapılması gereken fetal doppler ultrasonografi teknolojisi daha etkin bir şekilde kullanılacaktır. Dünyada artan bir trendle bu cihazlar perinatoloji kliniklerinde kullanılmaktadır. Maliyeti yüksek olduğu için Türkiye’de sayılı merkezlerde bu tür cihazlar kullanılabilmektedir."

İnan, çarşamba günleri hariç hafta içi 4 gün Numune Hastanesinde, çarşamba günleri ise Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde poliklinik hizmeti verdiğini ifade etti.