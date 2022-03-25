Sivas Numune Hastanesi’nde hastalar 5 bin yıllık yöntemlerle şifa buluyor

Sivas Numune Hastanesi’nde bulunan Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Ünitesi (GETAT) 3 yıldır hastalara hizmet veriyor. 5 bin yıllık tedavi yöntemleri ile günümüz tıbbı bilgilerin harmanlanarak uygulandığı tedavi ünitesi vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor. GETAT’ta hacamattan sülük tedavisinie mezoterapiden ozon tedavisine çeşit çeşit uygulamalar bulunuyor. Sivas Valisi Salih Ayhan da, geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Ünitesini ziyaret etti. Vali Ayhan, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz ve GETAT sorumlusu Dr. Enis Hayrullah Doğramacı’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Gittikçe ilgi görmeye başladı’’

GETAT çıkışı açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, “Çok özgü ve farklı alanda hizmetler vermeye başladı. Bunların bir tanesi de Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Ünitesi bunun diğer adı da GETAT. Bununla ilgili de hocalarımız yeni birimler oluşturdu çalışanlarımız var ve gittikçe de ilgi görmeye başladı. Bizzat bende hacamatımın uygulamasını burada yaptırdım. Mevsimsel anlamda çokta faydalı oldu. Bu bir alternatif tıp değil, geleneksel tamamlayıcı bir tıp. Bilimsel ve yetkin insanlar ile de bu hizmet verilmektedir.

Hastanemizin bu sebeple bu sağlık hizmetlerini bilimsel bir şekilde vermekle birlikte geleneksel tamamlayıcı tıp hizmetlerini vermesi hakikaten bu şekilde vatandaşımıza yönelik güzel hizmet olduğu aşikârdır. Hocamıza çalışanlarımıza teşekkür ediyorum ve vatandaşlarımızı da burayı ziyaret etmeyi ve buradan faydalanmalarını özellikle istiyorum. Bizzat bende müşahede ettim ilk tedavimi aldım. Teşekkür ediyorum merkezimizi sağlıklı olmak için, dinç olmak için dirençli olmak için herkesi buraya tedavi olmaya bekliyoruz bizde tedavimizi olduk hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Her çeşit hastalıkta destek sağlıyoruz’’

GETAT hakkında bilgi veren Dr. Enis Hayrullah,“ İnsanlığı bugüne getiren 5 bin yıllık tedavi yöntemlerini günümüzün güncel tıbbi bilgileriyle harmanlayarak vatandaşlarımıza en güzel en ideal şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Bahsettiğimiz ve size de uyguladığımız kupa tedavisi burada yapıyoruz. Hacamat olarak bilinen kupa. Sülük tedavisi uyguluyoruz, bitkilerle çalışıyoruz bitkileri reçete ediyoruz ve onları işte standardize ürünler olarak kullanıyoruz. Proloterapi ve mezoterapi dediğimiz teknikler var sadece eski zamanda uygulanmış değil güncel dünyanın uygulamış olduğu yönetimleri de uyguluyoruz ve ozon tedavisini de başarıyla uyguluyoruz. Hiçbir hastalığı olmayan vatandaşlarımıza sağlık, zindelik, dinçlik için katkı sağlıyoruz yine yoğun bakımdaki hastalarımıza kadar her çeşit hastalıkta destek sağlıyoruz. Mevcut tıbbi tedavilerine yardımcı olacak tekniklerle destek vermiş oluyoruz” dedi.