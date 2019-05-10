Sivas Valiliği sağlık alanında 2023 vizyonunu açıkladı

112 Acil Çağrı Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Polat, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğolkoç ile müdürlük yetkilileri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğolkoç’un yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Halkımızın taleplerini incelediğimizde özellikle hekim kadromuzun genişletilmesi ve hastaneye ulaşım noktasında yoğun bir beklenti olduğunu görüyoruz. Hekim sayısı konusunda yoğun bir çaba harcadığımızı belirtmek istiyorum. Tabi ki hastane ve doktor ihtiyacına yönelik çalışmaların yanında sağlık hizmetlerimizin kalitesinin artırılmasına yönelik de birçok çalışma yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

2023 vizyonu projelerini iki ana başlıkta değerlendirdiklerini aktaran Vali Salih Ayhan, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetlerinde kapasitenin ve hizmet kalitesinin artırılması noktasında 18, sağlık alanında farkındalık oluşturacak sosyal içerikli 19 proje hayata geçecek. İlimizde şehrin batısına 150 yataklı yeni hastane ile diş semt polikliniği yapacağız. Sıcak Çermik Kaplıcasına 300 yataklı rehabilitasyon merkezi inşa edeceğiz. Çok amaçlı geriatri merkezi, yeni ilçe hastaneleri, yeni aile sağlık merkezleri, yeni acil servis istasyonları, çocuk yoğun bakım servisi, çocuk ergen madde bağımlılığı tedavi eğitim ve destek merkezi, inme merkezi, hiperbarik oksijen tedavisi, genetik hastalıkları tanı merkezi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp çalışmaları, suda doğum, dijital hastane, ruh sağlığı bozuklukları bilişsel davranış terapi merkezi, raybulans, akıllı ambulans projeleri hayata geçirmek istediğimiz çalışmalardır."

Daha sonra 112 acil servise kazandırılan 7 yeni ambulansın anahtar teslim töreni yapıldı. Törene Sivas Milletvekili Semiha Ekinci de katıldı.

