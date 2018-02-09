SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas’a 12 milyon Euro’luk ilaç fabrikası kurulacak
Avrupa merkezli Febit Holding Sivas’a 12 milyon Euro değerinde fabrika kazandıracak.
Sivas’a 12 milyon Euro’luk ilaç fabrikası kurulacak
09 Şubat 2018 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Dünyanın birçok yerinde yatırımı bulunan ve uzun süredir Sivas’ta altyapı araştırması yapan holding yetkilileri, Sivas’a kazandırılacak fabrika için Belediye Başkanı Sami Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Şirketin Genel Müdürü Adnan Tonus ziyarette yaptığı konuşmada, "Uzun yıllardır Sivas’ta altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göz ameliyatları, ortopedi ve estetik operasyonlarda kullanılan sıvılar ve ilaç sanayi olarak yer tahsisi için Sivas’ta bulunuyoruz. 10 dönüm bir yer talebimiz var. Toplam 12 milyon Euro yatırım bedelimiz var. Bütün işlemleri tamamladıktan sonra Nisan-Mayıs aylarında inşaatı başlatmış olacağız.

Medikal alanında Sivas’a yatırım yapacak firma yetkililerine teşekkür eden Başkan Aydın ise, "Bu sektörde Avrupa’da yıllardan beri var olan bir holding. Bu projenin bir bölümünü de inşallah Sivas’ta hayata geçirmek istiyorlar. Bizler Sivas’a yatırım yapmak isteyen her vatandaşımızın destekçisiyiz. Böyle nitelikli bir yatırımın şehrimize yapılacak olması bizleri mutlu etmiştir. Bizler de şehir idarecileri olarak bu projeye katkı sunacağız. Adnan beyin nezdinde holding yönetimine, böyle prestijli bir yatırımı Sivas’ta kazandırmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

ilac ilac uretimi turkiye

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
tıp tarihi modern tıpşeker yükleme gebe Canan Karataygebe mide asidi astımilaç ilaç üretimi Türkiyepediatri IPASGK terapi psikolojiüniversite hastanesi borçhastane üniversite borçböbrek doku testyumurta laboratuvar doğumdarp doktor Bitliskanser kuskonmazyenidoğan bebek hastalıkAfrin Harekatı Sağlık Bakanısağlık sistemi Türkiye dünyaözel hastane acil
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.