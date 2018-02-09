Sivas’a 12 milyon Euro’luk ilaç fabrikası kurulacak

Dünyanın birçok yerinde yatırımı bulunan ve uzun süredir Sivas’ta altyapı araştırması yapan holding yetkilileri, Sivas’a kazandırılacak fabrika için Belediye Başkanı Sami Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Şirketin Genel Müdürü Adnan Tonus ziyarette yaptığı konuşmada, "Uzun yıllardır Sivas’ta altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göz ameliyatları, ortopedi ve estetik operasyonlarda kullanılan sıvılar ve ilaç sanayi olarak yer tahsisi için Sivas’ta bulunuyoruz. 10 dönüm bir yer talebimiz var. Toplam 12 milyon Euro yatırım bedelimiz var. Bütün işlemleri tamamladıktan sonra Nisan-Mayıs aylarında inşaatı başlatmış olacağız.

Medikal alanında Sivas’a yatırım yapacak firma yetkililerine teşekkür eden Başkan Aydın ise, "Bu sektörde Avrupa’da yıllardan beri var olan bir holding. Bu projenin bir bölümünü de inşallah Sivas’ta hayata geçirmek istiyorlar. Bizler Sivas’a yatırım yapmak isteyen her vatandaşımızın destekçisiyiz. Böyle nitelikli bir yatırımın şehrimize yapılacak olması bizleri mutlu etmiştir. Bizler de şehir idarecileri olarak bu projeye katkı sunacağız. Adnan beyin nezdinde holding yönetimine, böyle prestijli bir yatırımı Sivas’ta kazandırmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.