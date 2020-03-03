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Sivas'ta Afgan hastada koronavirüs şüphesi
Sivas’ta yüksek ateş sorunu yaşayan bir Afgan, hastanede gözetim altına alındı
Sivas'ta Afgan hastada koronavirüs şüphesi
03 Mart 2020 - İHA
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SİVAS - Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Ferhatbostan Mahallesinde 4 yıldır ikamet eden Afganistan uyruklu N.S.(29) yüksek ateş şikayeti ile 112’den yardım istedi.

Özel bir ekip ambulansla hastayı alarak Numune hastanesine kaldırdı. Hasta, acil servis hazırlanana kadar ambulanstan indirilmedi. Acil serviste gerekli hijyen tedbirleri alındıktan sonra hasta içeriye alındı. Gözetim altına alınan Afgan hastadan incelenmek üzere numune alındı.

 

Anahtar Kelimeler:

sivas afganistan

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