Sivas'ta bir kişi KKKA hastalığı şüphesi ile tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre, Suşehri ilçesinde hayvancılık yapan S.Y'yi koltuk altından 4 gün önce kene ısırdı.
Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti başlayan S.Y. yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine getirildi.
Kan değerleri yüksek çıkan S.Y. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
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