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Sivas'ta bir kişi KKKA hastalığı şüphesi ile tedavi altına alındı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alındı.
Sivas'ta bir kişi KKKA hastalığı şüphesi ile tedavi altına alındı
13 Haziran 2019 - AA
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Alınan bilgiye göre, Suşehri ilçesinde hayvancılık yapan S.Y'yi koltuk altından 4 gün önce kene ısırdı.

Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti başlayan S.Y. yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine getirildi.

Kan değerleri yüksek çıkan S.Y. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
 

Anahtar Kelimeler:

kirim kongo kanamali atesi kene sivas

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