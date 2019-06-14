Sivas'ta bir kişi KKKA nedeniyle hayatını kaybetti

Sivas’ın Hafik ilçesi Karlı köyünde yaşayan A.K (42) bir süre önce yüksek ateş şikayeti ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvurdu.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi ile kontrol altına alınan Kavak’a yapılan tetkiklerde KKKA tanısı konulan hasta yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken bugün hayatını kaybetti. A.K’ya virüsün damlacık olarak tabir edilen solumun yolu ile bulaştığı düşünülüyor.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|14/06-16/06
|11. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu (UVHS)
|ENFEKSİYO...
|AFYO
|15/06-16/06
|5. Kanserde Destek Tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu
|TIBBİ...
|ADAN
|13/06-16/06
|6.Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu
|DİĞER
|ANKA
|14/06-16/06
|Çocukluk Çağı Multipl Skleroz ve Otoimmun Hastalıklar Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|KÜTA
|19/06-23/06
|2. İç Hastalıkları Kongresi
|İÇ...
|İSTA
|20/06-23/06
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|21/06-23/06
|Kronik Enflamatuar Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Bütüncül Tıp Yaklaşımları Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA