Sivas'ta doktorlara yönelik FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

SİVAS-Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin doktor yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli ifadelerinde ve sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin 'ByLock' görüşme içeriklerinde adları geçen doktorlardan M.A., M.Y., O.Y. ve M.Ü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken M.A., M.Y. ve O.Y. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|26/09-29/09
|6. KBB de Dört Mevsim Kongresi
|KULAK-BUR...
|NEVŞ
|26/09-29/09
|Uluslar arası Anne ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi
|KADIN...
|İZMİ
|02/10-05/10
|1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|ANKA
|04/10-05/10
|4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|KÜTA
|03/10-06/10
|1. Karadeniz Pediatri Günleri
|PEDİATRİ
|TRAB
|02/10-06/10
|10. Solunum Zirvesi
|DİĞER
|AMAS
|03/10-06/10
|2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi
|KADIN...
|KONY