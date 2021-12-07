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Sivas'ta ev kedilerinin 'toksoplazma paraziti' bulaştırıp bulaştırmadığı araştırıldı
Cumhuriyet Üniversitesindeki çalışmada, kedi beslemeyen grupta yüzde 44 toksoplazma parazitine bağlı enfeksiyon saptanırken, kedi besleyen grupta ise bu oranın yüzde 22'ye indiği tespit edildi.
Sivas'ta ev kedilerinin 'toksoplazma paraziti' bulaştırıp bulaştırmadığı araştırıldı
07 Aralık 2021 12:09 - AA Göksel Cüneyt İğde
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Sivas'ta bir öğretim üyesi ile veteriner hekimin, toksoplazma parazitinin ev kedilerinden insanlara bulaşıp bulaşmadığıyla ilgili bilimsel çalışmasının sonucu açıklandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Duran Ataş ve veteriner hekim İbrahim Özmen, kedilerden insanlara toksoplazma parazit geçişi olup olmadığını araştırmak amacıyla yaklaşık 1 yıl önce bilimsel çalışma başlattı.

Üniversitede tez konusu olan çalışmayla evinde kedi besleyen kişilerden alınan kan örnekleri ile beslemeyenlerin kan örneklerinde toksoplazma parazitinin görülme sıklığı araştırıldı.

Özmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, halk arasında "kör eden parazit" şeklinde bilinen toksoplazmanın, topraktan, sudan, kedi dışkısından, çiğ et ve sütten bulaşabilen bir parazit türü olduğunu belirterek, "Medyada ve halk nezdinde genelde sadece kedilerden bulaştığı yönünde bir algı var. Biz bunun üzerine Doç. Dr. Ahmet Duran Ataş hocamızla bir çalışma yaptık." dedi.

Çalışmada kedi besleyen ile beslemeyen şeklinde iki farklı grup oluşturduklarını ve 182 kişiden kan örneği alındığını anlatan Özmen, "Bunun 91'i en az 1 yıldır evinde kedi besleyen, diğer 91'i de kediyle hiç teması olmamış, veteriner kliniği ya da barınak gibi yerlerde çalışmamış kişiler. Kan alım sürecinde, randevuları iki grubun birbiriyle çakışmayacağı şekilde verdik. Çalışmanın test aşaması ise SCÜ Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Laboratuvarı'nda 'Elisa testi' yöntemiyle yapıldı. Çalışmaya başlamadan önce yine aynı üniversitenin etik kurulundan da girişimsel onay alındı. Daha sonra da jüri önünde sunuldu ve kabul gördü." diye konuştu.

Özmen, bilimsel çalışmayla kedi beslemeyen grupta yüzde 44 oranında toksoplazma parazitine bağlı enfeksiyon saptadıklarını, kedi besleyen grupta ise bu rakamın yüzde 22'ye indiğini gözlemlediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu sonuç tabii söz konusu parazitin kedilerden bulaşmadığı anlamına gelmiyor. Fakat diğer bulaş yollarının kediyle bulaş noktasına göre daha riskli olduğunu, en azından kediyle temasın daha fazla bir risk oluşturmadığını ortaya koyuyor. Bu bağlamda kedisi olan hayvanseverlerin gönlüne su serpmiş oluyoruz. Yine de tedbiri elden bırakmamak adına kedilerin kumları temizlenirken ya da aşıları yapılırken dikkat edilmeli."

Anahtar Kelimeler:

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