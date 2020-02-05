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Sivas'ta FETÖ operasyonu, 1'i doktor 3 kişi gözaltında
Sivas merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 2 öğretmen ve 1 doktor gözaltına alındı
Sivas'ta FETÖ operasyonu, 1'i doktor 3 kişi gözaltında
05 Şubat 2020 - AA
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SİVAS -Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan doktor F.U. ile öğretmenler I.K. ve R.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatılmıştı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, doktor F.U'yu Yozgat'ta, öğretmen R.Ö'yü Sivas'ın Divriği ilçesinde ve sözleşmeli öğretmen I.K'yi Suşehri ilçesinde yakaladı. 

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Anahtar Kelimeler:

doktor feto gozalti

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