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Sivas'ta hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza kesildi
Sivas Numune Hastanesi'nin acil servisinde görevli 6 güvenlik personeline saldıran 9 şüpheliye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 13 bin 410 lira para cezası kesildi. Şüphelilerin hastaneye gelirken kullandıkları 2 araca da ceza kesilerek, trafikten menedildi.
Sivas'ta hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza kesildi
14 Nisan 2021 15:30 -
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Sivas'ın merkezine bağlı Gümüşdere köyünde yaşayan Y.Ö. traktörden düşünce, yakınları tarafından ayağında kırık şüphesiyle hastaneye getirildi. Y.Ö.’ye acil serviste müdahale edildi. Bu sırada Y.Ö.’nün yakınları, kendileriyle ilgilenilmediğini iddia etti. Gelen güvenlik personeli, bu kişilere, acil serviste kalabalık oluşturmamaları gerektiğini belirtti.

Taşkınlık yapan hasta yakınları, özel güvenlik görevlileri Turan Polat, Mehmet Durmuş, Enes Demir, Recep Taşcı, İhsan Ceran ve Birol Karaaslan'a saldırdı, acil servisteki malzemelere de zarar verdi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yatıştırılan olay sonrasında şüpheliler A.Ü., G.Ö., M.Ö., A.Ö., V.Ö., İ.Ü., Ş.B., M.Ö. ve S.Ö. gözaltına alındı. Bu kişilerden bazılarının çeşitli suç kayıtları bulunduğu belirlendi. Olay sonrası hastaneye giden ve güvenlik personeli ile görüşen Vali Salih Ayhan da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ediyor.

ARAÇLARI MENEDİLDİ

Öte yandan şüphelilerin hastaneye geldikleri iki araç, trafik ekiplerince çeşitli maddelerden 1467 lira trafik cezası uygulanarak trafikten menedildi.

KORONA CEZASI KESİLDİ 

Şüphelilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları için kişi başı 427'şer TL'den toplam 3 bin 843 TL, maske takmadıkları için kişi başı 900 TL'den 8 bin 100 TL olmak üzere, toplamda 13 bin 410 TL idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

Anahtar Kelimeler:

sivas

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