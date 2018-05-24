Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm

SİVAS (AA) - Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 6 yaşındaki çocuk ile 61 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Koyulhisar ilçesine bağlı Bozkuş köyünde 6 yaşındaki Mustafa Ruşen Karakaş, 14 gün önce ateşlendi. Anne Seher Karakaş, oğlunun başına tutunduğunu gördüğü keneyi eliyle çıkardı.

Yüksek ateş şikayetiyle önce Doğanşar İlçe Hastanesine, ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Ruşen, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Mustafa Ruşen, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

- "Başkasının yüreği yanmasın"

Hayvancılıkla geçimini sağlayan 7 çocuk babası Fikret Karakaş (52), AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan otlatırken bilmeyerek kendi üzerinde getirdiği kenenin oğlunun başına yapıştığını, annesinin keneyi çıkarttığını söyledi.

Ateşi yükselen Mustafa Ruşen'i hastaneye götürdüğünü ama bir çözüm olmadığını anlatan Karakaş, şunları kaydetti:

"İlk olarak Doğanşar İlçe Hastanesine götürdüm. Ateşi düştü ve vücut soğuyunca iç kanamayı gördüm. Daha sonra Suşehri Devlet Hastanesine giderken kaza yaptım, aracımı orada bıraktım ve ambulansı aradım. Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine gittik. Orada damar yolu bulamadılar ve acilen Sivas'a yetiştirmelerini istedim. Burada da damar yolu bulamadılar çünkü vücuttaki kan içeri dolmuştu. Damar yolu yoktu. Benim yüreğim yandı, başkasının yüreği yanmasın."

Karakaş, bölgede çok kene olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

- "Oğlum, bir kere baba de..."

Öte yandan, baba Karakaş'ın hastanede çektiği videoda, "Mustafa, oğlum bir kere baba de. Baba de bakalım oğlum, haydi oğlum." şeklindeki seslenişine, oğlunun bitkin düşmesi nedeniyle cevap verememesi yer alıyor.

Mustafa Ruşen Karakaş'ın cenazesi, öğle vakti köyde toprağa verilecek.

- Aynı ilçede KKKA hastalığı şüphesiyle ikinci ölüm

İstanbul'da yaşayan ve yaz tatilini Koyulhisar ilçesine bağlı Boyalı köyünde geçiren 61 yaşındaki Ahmet Yamaç, 4 gün önce bahçede çalıştığı sırada vücuduna kene yapıştı. Yamaç, keneyi kopardıktan sonra rahatsızlandı.

Yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan ve KKKA hastalığı şüphesi bulunan Yamaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yamaç'ın cenazesinin yarın öğle vakti Boyalı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.