Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'ta koronavirüs tedavisi gören 19 hasta alkışlarla taburcu edildi
Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan 19 hastanın tedavisi tamamlandı.
Sivas'ta koronavirüs tedavisi gören 19 hasta alkışlarla taburcu edildi
05 Nisan 2020 12:43 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

SİVAS-Tedavi süreçleri sona eren hastalardan bazıları, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Bu anlar cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

Görüntüde bir sağlık çalışanının, "Hatice teyze maskeni takar mısın?" demesinin ardından tedavisi tamamlanan hasta odasından dışarı çıkıyor. 

Sağlık çalışanının taburcu edildiğini söylemesinin ardından diğer sağlık çalışanları hastayı alkışlarla uğurluyor.

Taburcu edilen 19 hastanın, 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacakları öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

sivas taburcu kovid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.