Sivas'ta sezaryenle doğum oranı azaldı

Sivas Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının normal doğum oranlarının artırılması için çeşitli programlar ile çalışma yürüttüğü vurgulandı.

Gebelik ve doğum sürecinin kadın ve eşi için stres kaynağı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Özellikle gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemi içeren endişeler ve soru işaretleri anne-baba olacak çiftlerde kaygı oluşturmaktadır. Anne ve baba adayları 40 hafta süren bu yolculukta korku, endişe, bilgi eksikliği ve baş edememe gibi birtakım engellerle karşılaşılabilmektedir. Bu sürecin aşılmasında en ideal yol, gebelik dönemi boyunca uzman kişilerden yeterli eğitim ve doğum sırasında ise doğum desteği almaktan geçmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Müdürlüğünün, normal doğumu teşvik edip, sezaryen oranını düşürmek için eğitimlere önem verdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Numune Hastanesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Yıldızeli Devlet Hastanesi, Şarkışla Devlet Hastanesi, Zara Devlet Hastanesi ve Suşehri Devlet Hastanesinde 6 gebe okulu ve 17 ilçemizde Toplum Sağlığı Merkezlerinde gebe bilgilendirme sınıfı hizmet vermektedir. Sağlıklı şartlarda doğum yapmanın anne ve bebek sağlığı üzerindeki etkilerinin eğitimli sağlık personeli aracılığıyla anlatıldığı gebe bilgilendirme sınıflarında, 2018 yılında 6 bin 37 gebeye eğitim verilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından uygulanan ve aile hekimleri aracılığıyla evlenecek kişilere verilen 'Evlilik Öncesi Danışmanlık' eğitimleri de üreme sağlığı, gebeliğe hazırlık ve sağlıklı gebelik süreci ile ilgili çiftlere bilgi vererek bu süreçlerin en iyi şekilde geçirilmesine katkı sağlamaktadır. Türkiye'de ilk sezaryen doğum oranı yüzde 23.62 iken, ilimiz ilk sezaryen doğum oranı yüzde 20.10’da kalarak Türkiye ortalamasının altına düştü."