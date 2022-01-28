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Sivas'ta tartışmayı ayırmaya çalışan aile hekimi darp edildi
Sivas'ta bebeğini aşıya getiren bir aile, çocuklarının izlemini yapan sağlık çalışanları ile tartışmaya başladı. Gürültüleri duyup yardımcı olmaya gelen aile hekimi, hasta yakınları tarafından yumruk atılarak darp edildi.
Sivas'ta tartışmayı ayırmaya çalışan aile hekimi darp edildi
28 Ocak 2022 13:44 -
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MEDİMAGAZİN - Olay 26 Ocak tarihinde Sivas Merkez Tuzlugöl Aile Sağlığı merkezinde meydana geldi. Bebeğini aşıya getiren bir aile, çocuğun izlemlerini yapan aile sağlığı çalışanına “Neden oradan oraya götürüyorsunuz? bu işi bilmiyorsunuz, tek bir yerde yapmanız gerekir” diyerek tartışma çıkardı.

Hasta yakınları, gürültüleri duyarak  gelen ve tartışmaya engel olmaya çalışan Dr. Mehmet Gülsever’in yüzüne yumruk attı. Şiddete maruz kalan Dr. Gülsever saldırgan hakkında suç duyurusunda  bulundu. Suç duyurusunun ardından gözaltına alınan şüphelinin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

 

 

AHEF’ten açıklama

 Aile Hekimleri Derneği Federasyonu’ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Taner Balbay “Tek tesellimiz sağlık çalışanlarımızın hayati tehlikesinin olmamasıdır. Günümüzde neredeyse her gün gelmeye başlayan bu sağlıkta şiddet haberleri sıradanlaşmaya başlamıştır ne yazık ki? Etkin bir şiddet yasası çıkmadığı sürece bitmeyeceği gibi, giderek artacaktır” ifadelerini kullandı.

 

 

Sivas- Erzincan Tabip Odası Başkanı Şeyda Figül Gökçe, aile sağlığı merkezi önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı.

Gülsever'in sadece görevini yapmaya çalıştığı için saldırıya uğradığını ifade eden Gökçe, sağlıkta şiddetin tüm sağlık çalışanlarının kanayan yarası olduğunu söyledi.

Gökçe, "Hekimlerin ve omuz omuza çalışan tüm sağlık çalışanlarının bu zorbalığa karşı bir an önce sağlıkta şiddet yasası ile yaşam haklarının güvenceye alınmasını talep ediyoruz. Arkadaşımız yalnız değildir, Sivas-Erzincan Tabip Odası olarak yanındayız, dayanışma için her zaman varız." dedi.

Hekim Birliği ve Sağlık Çalışanları Sendikası Başkanı Sedat Özbay ise sağlıkta şiddetin her türlüsüne tepki göstererek, "Her hastanede ve aile sağlığı merkezinde pandemi döneminde dahil olmak üzere yüzlerce arkadaşımız şiddete maruz kaldı. Bu ülkenin insanlarının kendini iyileştiren sağlıkçılara karşı saldırıları normal değildir." ifadelerini kullandı.

Sivas Aile Hekimleri Derneği Başkanı İrfan Gazi Yılmaz da meslektaşlarına karşı işlenen şiddeti kınadı.

Anahtar Kelimeler:

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