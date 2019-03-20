Sivas'ta yürütülen soruşturma kapsamında, Konya'da bir doktor gözaltına alındı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesinde doktor olarak görev yapan T.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'da düzenledikleri operasyonda, T.E'yi gözaltına aldı.
Sivas'a getirilen şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
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|TIP EĞİTİMİ
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|27/03-30/03
|18. Nefroloji Kış Okulu
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|05/04-07/04
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|41. PEDİATRİ GÜNLERİ ve 20. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
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|12/04-13/04
|Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019
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