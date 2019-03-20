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Sivas'ta yürütülen soruşturma kapsamında, Konya'da bir doktor gözaltına alındı
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir doktor gözaltına alındı.
Sivas'ta yürütülen soruşturma kapsamında, Konya'da bir doktor gözaltına alındı
20 Mart 2019 -
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Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesinde doktor olarak görev yapan T.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'da düzenledikleri operasyonda, T.E'yi gözaltına aldı.

Sivas'a getirilen şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:

feto sivas

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