Sivas'taki eski hemşire FETÖ soruşturmasında göz altına alındı

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce görevinden ihraç edilen hemşire S.Ö'nün İstanbul'un Ümraniye ilçesinde olduğu tespit edildi.
İkametine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, mahkemece ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS