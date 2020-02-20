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Sivas'taki eski hemşire FETÖ soruşturmasında göz altına alındı
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski hemşire İstanbul'da gözaltına alındı
Sivas'taki eski hemşire FETÖ soruşturmasında göz altına alındı
20 Şubat 2020 - AA
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SİVAS - Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce görevinden ihraç edilen hemşire S.Ö'nün İstanbul'un Ümraniye ilçesinde olduğu tespit edildi. 

İkametine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, mahkemece ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

Anahtar Kelimeler:

hemsire feto

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