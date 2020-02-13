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Sivas'taki FETÖ operasyonunda 4 zanlı serbest bırakıldı
Sivas merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda aralarında sağlık müdürlüğünden ihraç edilen bir kişinin de olduğu zanlılar serbest bırakıldı
Sivas'taki FETÖ operasyonunda 4 zanlı serbest bırakıldı
13 Şubat 2020 - AA
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SİVAS  - Sivas merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas'ta FETÖ operasyonu, 8 kişi gözaltında

Muhasebeci M.D, sağlık müdürlüğünden ihraç edilen E.Ç, infaz koruma memuru T.Y. ve muhasebeci A.E, Sivas Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan zabıt katipleri R.D. ve A.Ü, infaz koruma memuru S.M. ve ihraç edilen cezaevi müdürü H.Y'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. 

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan ve "patates hat" olarak bilinen "operasyonel hat" kullandığı tespit edilen 8 şüpheli Sivas, Kayseri ve Aksaray'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. 

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