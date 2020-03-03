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Sivas'tan sonra Konya'da Afgan vatandaşta koronavirüs şüphesi
Konya'nın Ereğli ilçesinde Afganistan uyruklu S.İ., öksürük ve yüksek ateş şikayeti üzerine 'koronavirüs' şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı
Sivas'tan sonra Konya'da Afgan vatandaşta koronavirüs şüphesi
03 Mart 2020 - DHA
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EREĞLİ,(Konya) - Ereğli'de 1 hafta önce yurda kaçak yolla giren Afgan S.İ.'nin öksürük ve yüksek ateş rahatsızlığı olması üzerine çevredekiler 112 Acil'i arayıp haber verdi.

Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ. adlı erkek hasta, Afganistan uyruklu olması üzerine tedbir amaçlı 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. S.İ.'nin 'koronavirüs' olup, olmadığı yapılan tetkik sonuçlarının ardından netleşeceği belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:

afgan konya koronavirus

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