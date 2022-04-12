Siverek'te meslektaşları saldırıya uğrayan hekimler iş bıraktı! Şüpheli serbest bırakıldı

Siverek Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Münir Kaya, dün bir hastanın saldırısına uğradı. Meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınamak amacıyla Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorlar bir günlüğüne iş bırakarak, hastane önünde basın açıklaması yaptı.

Doktora saldırdığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Basın açıklaması sonrası yaşadıklarını anlatan Dr. Münir Kaya, ”Saat 09.00 civarlarında şahıs bana yan tarafında ağrı şikayeti ile başvurdu. Hastayı öncelikle muayene ettim, sonra da hastadan tetkikler istedim. Hasta tetkikleri için laboratuvara indi. Ben hasta muayene ediyordum ki zaten büyük bir yoğunluk vardı, saat 10.30 civarı hasta içeri girip işte sekreteri 'Sonuçlarım çıktı' diye sıkıştırmaya başladı. Ben o esnada hasta baktığım için dikkatimi dağıtıyordu ama bir şey demiyordum. En son sekreter arkadaş, 'Sonuç takip sistemi var, oradan takip edin, çıktığında gelin' dedi. Şahıs tekrar sonuçlarının çıktığını söyledi. Sekreter de 'Tamam hasta çıksın, sizi alırız' dedi.

Daha sonra saat 11.00 sıralarında sonuçlarına bakmak için hastayı içeri aldım, sonuç ekranını açtım, baktım sonuçların bir kısmı çıkmış, bir kısmı daha çıkmamış. Hastaya sonuçların bir kısmının çıkmadığını söyledim, o da 'Nasıl oldu çıkmamış' dedi. Ben ekrana baktım çıkmış dedi ve bana biraz sitemli olarak konuştu. Ben de 'Arkadaşım bak ekrana bakıyorum, sonuçların çıkmamış. Birkaç tane çıkmış ama hepsi çıkmamış' dedim. Bende dedim 'Git bir laboratuvara sor istersen, tam olarak oradan öğren gel.' Şahıs tekrar dışarı çıktı, bir iki dakika sonra tekrar geldi. Ekranın fotoğrafını çekmiş, getirip bana gösterdi ve bak işte çıkmış dedi.

Ben de 'Bak arkadaşım, burada hasta bakıyorum. İkide bir girip beni rahatsız ediyorsun ve hasta muayene edemiyorum. Eğer bana inanmıyorsan aşağı git orada öğren. Ben sana diyorum ki sonuçlarının bir kısmı çıkmamış' dedim. Bunun üzerine bana, 'Senin işin değil mi, yapacaksın' dedi ve üzerime yürüdü. Ben de ayağa kalktım ve o esnada boğazıma sarıldı. Boğazıma sarılınca bende refleks olarak onun boğazına sarıldım. Hasta yakınları araya girdi, sol eli zaten boğazımda, sağ elini yumruk yapmıştı. Yumruğu savurmadı bana ama hazırlamıştı, bu şekilde hasta yakınları ayırdı bizi. Ondan sonra dışarı çıkardılar, ben de ondan sonra beyaz kod verdim. Yani çok nahoş bir olay oldu. İstemediğimiz, çirkin gördüğümüz bir olaydı. Biz hiçbir hastayı geri çevirmiyor, her türlü tedavisini yapıp, cansiper çalıştığımız halde bu gibi saldırılara maruz kalmak bizi özüyor. Hasta ve yakınlarından daha anlayış ve nezaketli olmalarını bekliyoruz'' dedi.