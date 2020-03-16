Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Siyasi partilerin grup toplantıları Koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle siyasi partiler, bu haftaki grup toplantılarını iptal etme kararı aldı. Partiler anlaşırsa Meclis de toplanmayacak.
Siyasi partilerin grup toplantıları Koronavirüs nedeniyle iptal edildi
16 Mart 2020 10:45 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Türkiye, koronavirüse karşı tüm tedbirleri almaya başladı.

Görülen vakaların salgına dönüşmemesi için alınan tedbirler, dünyada birçok ülkeye örnek oldu.

Koronavirüs nedeniyle siyasi partiler de programlarını değiştirdi.

AK Parti, MHP ve CHP birçok toplantısını iptal etmek zorunda kaldı

GRUP TOPLANTILAR İPTAL
Siyasi parti liderleri, bu hafta grup toplantısında kürsüye çıkmayacak.

AK Parti, CHP ve MHP'nin grup toplantıları, koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

AK Parti, MYK ve MKYK toplantısını da iptal etti.

MECLİS TOPLANMAYACAK
Öte yandan, Meclis Genel Kurulu'nun da toplanmaması masada.

Siyasi partilerin görüşmeleri olacak ve anlaşma sağlanması durumunda Meclis Genel Kurulu da toplanmayacak.

Siyasi partilerin bu konuda anlaşmasına, kesin gözüyle bakılıyor.
 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus grup toplantilar iptal meclis

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
19/03-21/038. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa KongresiKADIN...ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.