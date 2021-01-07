Siz Doktorlar hemşirelerin komutanısınız diyen Başhekime soruşturma

İzmir'de Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Başhekimi Doğan Yıldırım’ın hastane WhatsApp grubunda hemşireleri hedef alan hakaret içerikli mesajları ortaya çıktı. Başhekim Yıldırım, hastanenin WhatsApp grubundan hastane doktorlarını hemşirelere karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda skandal mesajlar attı.

Birgün'den Berkay SAĞOL'un haberine göre; Başhekim Yıldırım, “Siz doktorlar hemşirelerin komutanısınız, arkadaşı değil. Emredeceksiniz ve yapacaklar, hastaların battaniyesi eksik, çarşafı yırtık, yastığı yok” derken, hastanedeki yönetim eksikliklerini itiraf eden mesajının devamında “Şefkat desen hiç yok zaten, öküz gibi tavırlar” şeklinde hakarette bulundu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Başhekim Doğan Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Köşger sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bahse konu Başhekim hakkında soruşturma başlatılmıştır. İlimizde bütün mesleklerin, kişilerin ve kurumların uyum içinde çalışması için gereken tedbirler alınacaktır" dedi.

VİRÜSLE MÜCADELE EDERKEN YÖNETİM TARAFINDAN EZİLİYORUZ

Başhekimin hakaretlerinin ortaya çıkmasının ardından Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi açıklama yaptı. Hemşirelik mesleğini değersizleştirmeye yönelik ithamların kabul edilmediği vurgulanan açıklamada, "Doğan Yıldırım’ın aynı grupta, bir hastane çalışanına yönelik hakaretlerinin yer aldığı, hastane çalışanının çalışma yerini hekimlerin oylamasına sunduğu, pandemi döneminde sağlık çalışanlarına sağlanan konaklama imkânını hekimler lehine manipüle ettiğine dair kanıtların yer aldığı yazışma kayıtları da elimizde mevcuttur. Doğan Yıldırım’ı bir başhekime, bir hekime, bu ülkenin üniversite mezunu bir vatandaşına yakışmayacak ifadelerini ve yaklaşımını kınıyoruz" denildi.

Covid-19 ile mücadeleyi sırtlayan hemşirelerin aynı zamanda yönetim baskısı altında ezildiği belirtilen açıklamada, "Sağlık hizmetlerinin bel kemiği olan ve gece gündüz adeta soluksuz çalışarak toplumumuzun hak ettiği kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetini sunmaya ant içmiş biz hemşireler; her geçen gün artan ve sistematik hale gelen etik ilkelerden uzak, profesyonellik dışı uygulamalarla şiddete maruz kalıyoruz. Yönetici şiddetinin benzer üzücü örneklerinin daha öncede yaşandığı bu süreçte; görünen o ki aynı anlayış ile benzer olaylar yaşanmaya devam edecektir. THD olarak gerekli girişimlerde bulunduğumuzu, hiçbir hukuksal mücadeleden kaçınmayacağımızı bildiriyor, tüm meslektaşlarımıza bu ve bu gibi olayların takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İSTİFA ETTİ

Hemşirelere karşı skandal ifadeler kullanan başhekim Doğan Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yıldırım yaptığı açıklamada, “Maksadı üzüm yemek olmayanlara fırsat tanımayarak, ne devletime, ne bakanlığıma ne de onur duyduğum şerefli geçmişime halel gelmesine müsaade etmemek adına kendi isteğimle Başhekimlik görevinden çekiliyorum” dedi.