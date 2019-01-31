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Şizofreninin gelişmesinde etkili parazit bulundu: Toxoplasma gondii
Danimarkalı bilim insanları , kedilerde sıklıkla rastlanan Toxoplasma gondii adlı parazitin insanlarda şizofreni hastalığının gelişme riskini artırdığını ortaya koydu
Şizofreninin gelişmesinde etkili parazit bulundu: Toxoplasma gondii
31 Ocak 2019 - Sputnik News
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Bilimsel, teknik ve tıbbi araştırmalar sitesi ScienceDirect'te yayınlanan araştırma kapsamında uzmanlar, kapsamlı donör kan analizi yaparak neredeyse 82 bin kişinin verilerini inceledi. Yaklaşık 3 bin kişide psişik sapmaların olduğunu belirleyen uzmanlar, bu kişilerin kanında Toxoplasma gondii olup olmadığını araştırdı ve bu enfeksiyonun şizofreni hastalığının gelişme riskini yüzde 50 arttırdığı sonucunda vardı.
Bilim insanları ayrıca bu unsurun, doktorlar şizofreni teşhisi koymadan önce insan vücudunda ortaya çıktığını saptadı. Açıklamada, "Araştırma, toxoplazmanın şizofreni gelişimini olumlu etkilediğini doğruluyor" denildi.

Uzmanlar, Toxoplasma gondii parazitinin insanların sağlığına etkisinin araştırılmaya devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Evcil kedilerin bağırsaklarında yaşayan Toxoplasma gondii paraziti, toksoplazma enfeksiyonunun gelişmesine yol açıyor. İnsanlar bu enfeksiyonu hafif geçirebiliyor, ancak bağışıklık sisteminin zayıf olması durumunda parazit ciddi sonuçlara da yol açabiliyor. Toxoplasma gondii larvaları, çiftlik hayvanlarının çiğ etinden veya bir evcil hayvanla temas yoluyla bulaşabiliyor.

Toxoplasma gondii kanser tedavisinde kullanılabilir 

İnsanlarda sıklıkla rastlanan bu enfeksiyon dünyanın dört bir yanında görülüyor, Amerikan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'nin verilerine göre bugün sadece ABD'de 60 milyon kişi bu paraziti taşıyor.

Anahtar Kelimeler:

toxoplasma gondii sizofreni kedi

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