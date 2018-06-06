SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
SMA-2 ilacı bağışı için veto gelmişti... Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı
İZMİR'de yaşayan Tunç ailesinin, 18 aylık ikiz bebeklerinden Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Çağla Deniz Tunç'un ABD'de satılan ilaca kavuşması için İzmir Valiliği'ne yapılan bağış hesabı başvurusunun olumsuz yanıtlanmasıyla ilgili açıklama yapıldı
SMA-2 ilacı bağışı için veto gelmişti... Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı
06 Haziran 2018 - DHA Nevra Uçkaç
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İZMİR'de yaşayan Tunç ailesinin, 18 aylık ikiz bebeklerinden Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Çağla Deniz Tunç'un ABD'de satılan ilaca kavuşması için İzmir Valiliği'ne yapılan bağış hesabı başvurusunun olumsuz yanıtlanmasıyla ilgili açıklama yapıldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilacın Çağla'nın tedavisi için faydalı olacağına yönelik yeterli bilimsel kanıt olmadığı için kullanımının uygun görülmediği belirtildi.
Tüp bebek yöntemiyle ikiz bebek sahibi olan Sevtap (40) ve Alpaslan Tunç (42) çifti, sekizinci aydan sonra kızlarından Elif Damla normal gelişim gösterirken, Çağla Deniz'in gerilediğini fark etti. Çağla'ya 13 aylıkken, genetik bir hastalık olan SMA Tip 2 teşhisi konuldu. SMA Tip 1'lere verilen Spinraza isimli ilacın Tip 2 hastası Çağla'ya da verilmesi için başvuru yapan Tunç ailesi, bir dozunun bedeli yaklaşık 125 bin dolar olan ilaç için ret yanıtı aldı. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç Kurumu'nun bu karanına karşı 19 Şubat'ta yürütmenin durdurulması için dava açan aile, bir yandan da geçen 26 Aralık'ta Valilik onaylı bağış hesabı açtırmak için başvuru yaptı. 6 ay sonra, 24 Mayıs 2018'de İzmir Valiliği'nden olumsuz yanıt geldi.

Valilikten SMA Tip 2 hastası için bağış vetosu


Minik Çağla Deniz Tunç'un içinde bulunduğu durumla ilgili haberler üzerine İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, yardım talepleri ile ilgili kampanyalar söz konusu olduğunda durumu hassasiyetle değerlendirmektedir. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ülkemize giren ilaçların kontrollerini yapan bir kurum olarak ilgili komisyonları ile yaptıkları değerlendirmede 'Nusinersen' etken maddeli 'Spinraza' adlı ilacın SMA Tip 1 hastalar için kısmen uygun olduğunu belirtmiştir. Mart 2018 tarihinde de SMA Tip 1 hastalarının kullanımı için ödeme planına alınmıştır. SMA Tip 2 hastası olan Çağla Bebek için yapılan başvuru, komisyonca değerlendirilmiştir. İlacın, tedavi için faydalı olacağına yönelik yeterli bilimsel kanıt olmaması nedeni ile kullanımı uygun görülmemiştir. Sağlık Bakanlığı vatandaşlarımız için sağlık konusunda uygulanabilir yöntemlerin çalışmalarını yürütmekte ve bilimsel verilerle hareket ederek hastaların mağdur edilmemesi için çalışmaktadır" denildi.

Anahtar Kelimeler:

cagla deniz tunc saglik bakanligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
cagla deniz tunc saglik bakanligifatih portakal Sağlık Bakanlığı şehir hastaneleridiyabet Dr. Nesriye Demirel glisemik indeksultrason gebelik gebelik testidr. nural aydin uyku bozukluklari kronik agrierzincan Erzincan Ağız Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesitibbi olay tedavi yontemi sindirim ve bosaltim sorunufarabi hastanesi aids Özbek Baharosym tus saglik bakanligi hastane Fatih Portakal sağlık bakanlığı şehir hastaneleri yalan haberakilci ilac kullanimi aile hekimi recetesaglik alaninda hibe anlasmasi somali
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.