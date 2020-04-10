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Sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri ile hastaneler veeczaneleraçık olacak.
Sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak?
10 Nisan 2020 22:56 -
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta, bu gece saat 00.00'dan itibaren 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. 

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri ile hastaneler ve eczaneler açık olacak.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı iş yerleri açık olacak.

Sağlık kurumları, eczaneler, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları sokağa çıkma yasağı dışında tutuldu.  

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