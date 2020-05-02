Solunum cihazı ve bir çok tıbbi malzemenin ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ventilatör, ecmo, oksijen konsantörü, ventilatör sarfları, hasta devreleri, kanül, entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması uygulamasına son verildi.

Bakanlığın İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit, kayıt ve izin olmaksızın ihraç edilebilecek.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı halk sağlığının korunmasında ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde önemli ihtiyaç kalemleri olan solunum cihazları ve sarf malzemelerinin ihracatı ön iznine bağlanmıştı.

Kovid-19'un Türkiye genelinde yayılması durumunda üretim kapasitesinin iç talebi karşılamaya yetmesi amacıyla virüs tehdidine karşı hazırlıksız kalınmamasını teminen, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksitin ihracatı kayıt altına alınmış ve kayıt verilebilmesi için Ticaret Bakanlığının onayının alınması zorunlu kılınmıştı.

Tüketici hakem heyetleri faaliyetlerinin ertelenmesinde süre uzatımı

Ticaret Bakanlığının, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, salgının yayılmasının önlenmesi ve vatandaşların bu hastalıktan korunmasının sağlanması amacıyla tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması ve heyetlerce ilgili kişilerden istenen bilgi ve belgelerin sunulması, bilirkişilere raporlarını hazırlamaları ve tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 30 Nisan'a kadar durdurulmuştu. Salgının yayılma riskinin devam etmesi nedeniyle söz konusu süre 15 Haziran'a kadar uzatıldı.

Tüketici hakem heyetlerine istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin bitimine durma süresinin başladığı tarih itibariyle 15 gün ve daha az kalmış ise söz konusu süreler 16 Haziran'dan itibaren 15 gün uzamış sayıldı.

Heyetlerin başvuru tarihinden itibaren 6 ay ve ilgili mevzuatta öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde 12 ay içinde başvuruları karara bağlama yükümlülüğü devam ediyor.

Tüketici uyuşmazlıklarının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyenler, elektronik ortamda "https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr" adresi üzerinden ilgili tüketici hakem heyetlerine başvurularını iletmeye devam edebilecek.