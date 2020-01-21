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Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi
Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 10 vatandaşı taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanına indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralılar ile ilgili açıklamalarda bulundu
Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi
21 Ocak 2020 - İHA
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Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 4 Türk ve 6 Somalili vatandaşı Türkiye’ye getirmek üzere Somali’ye giden ve içinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 9 kişilik sağlık ekibinin bulunduğu Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak Ankara’ya indi.

Uçakta yaralılara yardım amaçlı Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ve cerrahi personelin yanı sıra çok sayıda sağlık malzemesi de bulunuyordu. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı gece yarısı Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan Somali’nin başkenti Mogadişu’ya hareket etmişti.

Yaralıları alarak sabah saatlerinde Mogadişu’dan hareket eden uçak, Ankara’ya döndü. Yaralıların 5’i Ankara Şehir Hastanesine, 4’ü Ankara Eğitim Araştırma Hastanesine, 1’i Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi edilmek üzere götürüldü.

Yaralıları Etimesgut Askeri Havaalanında karşılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'de Türk ve Somali vatandaşlarıyla ilgili açıklama yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla TSK'ya ait A400 uçağı ambulansa çevrilerek Somali'ye gönderildi. Sabahın erken saatlerinde hızla tedavileri yapılıp Türkiye'de tedavisinin yapılmasını öngördüğümüz hastalarımızı getirmiş olduk. Toplam 17 hastanın 10 tanesini Türkiye'ye getirmiş olduk. Bu 10 hastanın 4'ü Türk vatandaşı, 6 hasta ise Somali vatandaşı. Türk vatandaşlarımızdan bir tanesinin genel durumunun ciddiyetini koruduğunu, diğer üç hastamızın genel durumunun daha iyi olduğunu söyleyebilirim.

6 Somali vatandaşından 4 hastamızın durumları biraz daha ciddi olan hasta. Ambulanslarda alanlarda, bu 10 hastamızı hızla şehir hastanemize nakillerini gerçekleştiriyor arkadaşlar.

Ben bu saldırıyı lanetliyor, Somali hükümetine ve vatandaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağımızı tekrar vurgulamak istiyorum."

Anahtar Kelimeler:

somali fahrettin koca umke

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