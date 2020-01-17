Sömestirde erkekler saç ekimi, kadınlar estetik yaptıracak

İSTANBUL- Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, 165 ülkeden yabancı sağlık turistinin ağırlandığını, bunların içinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da bulunduğunu belirterek, "Sağlık sorunlarını erteleyebiliyorlarsa erteliyorlar ve özellikle sömestir gibi tatil dönemlerinde Türkiye'ye geldiklerinde çözmeye çalışıyorlar. Sömestirde gelen taleplere bakıldığında erkeklerde saç ekimi ve kadınlarda estetik yoğunlukta." dedi.

Çakmak, Türkiye'deki sağlık turizmine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'deki sağlık turizminin hızlı bir şekilde iyi aşamalara geldiğini belirterek, 15 yıldır sağlık turizminin tam anlamıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Türkiye'de sağlık turizmi altyapısının çok iyi seviyede olduğunu, çok yetenekli doktorların bulunduğunu ifade eden Çakmak, şunları söyledi:

"165 ülkeden yabancı sağlık turisti ağırlıyoruz. Bunların içinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız da mevcut. Sağlık sorunlarını erteleyebiliyorlarsa erteliyorlar ve özellikle sömestir gibi tatil dönemlerinde Türkiye'ye geldiklerinde çözmeye çalışıyorlar. Böylelikle hem ülke ekonomimize katkı yapmış oluyorlar hem de Türk doktorlarına kendilerini emanet ediyorlar."

Çakmak, hem yurt dışı hem de yurt içi hareketlilikten dolayı özellikle ocak ve şubat ayının çok yoğun geçtiğini aktararak, sağlık turizminde iyi bir ivme yakalandığını ve bunun artarak devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

"2019'u 10,2 milyar dolarlık gelirle kapattık"

Çakmak, 2 milyon turist ve 20 milyar dolar turist hedefinin bulunduğunu anımsatarak, "Şu anda TÜİK üzerinden değil de kendi konsey üyelerimiz aracılığıyla yaptığımız istatistiklerimiz var. Buna göre, 2019'u 1 milyon 87 bin sağlık turisti ve 10,2 milyar dolarlık bir gelirle kapattık. Bu henüz TÜİK'in rakamlarına yansımıyor, çünkü daha resmi kurumlardan elde etmek istediği istatistikler var. Bizim konsey üyelerimizden elde ettiğimiz bilgiler doğru." diye konuştu.

Sömestirde gelen taleplere bakıldığında erkeklerde saç ekimi ve kadınlarda estetiğin yoğunlukta olduğuna işaret eden Çakmak, sömestirde, termal bölgelerde iç turizm hareketliliğinden dolayı yüzde 100 doluluğa ulaşıldığını söyledi.