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Son 3 günde 13 sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanları artarken, son 3 günde rekor kayıp geldi
Son 3 günde 13 sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
10 Kasım 2020 11:07 -
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Sağlık çalışanları koronavirüsten dolayı hayatını kaybetmeye devam ediyor. Salgın başlangıcından bu yana izin kullanmadan fedakarça çalışan sağlı çalışanlarında koronavirüsten dolayı ölüm oranı iyice yükselmeye başladı.

Türk Tabipleri Birliği'nden gelen açıklamaya göre son 3 günde 13 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Sağlık çalışanları ise kendilerine yönelik kısıtlama değil, salgının yayılmasını önlemek için gereken kısıtlamalara ağırlık verilmesini istiyor. Tükenmişlik içerisindeki çalışanlar, acilen önlem alınmasını istiyor. 

Sağlık çalışanları ayrıca pandemi başlangıcından bu yana hayatını kaybeden arkadaşlarının şehit sayılmasını isterken, kovid'in meslek hastalığı olarak kabul dedilmesini istiyor. Ancak Sağlık Bakanlığı bu konuda herhangi bir adım henüz atmış değil.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus saglik calisanlari

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