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Son 3 yılda 431 sağlıkçı intihar etti
14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle BİMER’e sağlık çalışanları hakkında soru yönelten CHP’li doktor milletvekili Murat Emir, aldığı cevaptaki rakamları açıkladı. Buna göre son 3 yılda 431 sağlıkçı intihar etti.
Son 3 yılda 431 sağlıkçı intihar etti
14 Mart 2018 -
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Başbakanlık verilerine göre; yalnızca son üç yılda iş yükü altında kalan 431 sağlık çalışanı intihar etti. 

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in aktardığına göre, mecburi hizmeti ve izin kullanamadan tuttuğu ayda 15 nöbet ile kesintisiz 36 saat mesai yapmayı kaldıramayan doktorlardan gelen intiharlarının hemen ardından, 7 Kasım’da CHP Ankara milletvekili Murat Emir’in Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi’ne (BİMER) sorduğu sorulara yanıtlar yeni geldi.

Başbakanlık, Emir’in “Ülkemizde son 5 yılda yıllar itibariyle kaç sağlık çalışanımız intihar etmiştir? Bunların kaçı hekimdir, kaçı hemşiredir? Kaçı yardımcı sağlık personelidir” sorusuna yalnızca son 3 yılın verilerini sunmakla yetindi. 

BAŞBAKANLIK: YANITLARIMIZDA TEREDDÜT EDİYORUZ

Kendi verilerinden tereddüt ettiğini belirten Başbakanlık, yanıtında gerekçe olarak “Daha önceki yıllara ait verilerin doğrulugu ve bütünlüğüne ilişkin tereddütler bulunuyor olması nedeniyle 2015 yılından itibaren sistemde bulunan veriler üzerinden gerekli çalışma yapılmıştır” denildi. 

Başbakanlık verilerine göre; 2015’te 10’u hekim, 71’i hemşire, 99’u diğer personelden oluşan 180 sağlık çalışanı; 2016’da 11’i hekim, 56’sı hemşire, 62’si diğer personel olmak üzere 129 sağlık çalışanı intihar etti. Geçtiğimiz yıl ise 3’ü hekim, 53’ü hemşire, 66’sı diğer personelden oluşan 122 sağlık çalışanı ağır çalışma koşullarını kaldıramadı. Yani buna göre; yalnızca son üç yılda 431 sağlık çalışanı intihar etti.

İNTİHAR EDEN ÖĞRENCİ SORUSUNA YANIT YOK

Başbakanlık’tan konu hakkında ayrıntılı veri isteyen Emir’in soruları da tam yanıtlanmadı. Başbakanlık tarafından verilen yanıtlarda Emir’in “Ülkemizde son 5 yılda, yıllar itibariyle kaç tıp öğrencimiz intihar etmiştir? İntihar eden öğrencilerimiz hangi okullarda lisans eğitimi görüyordu ve kaçıncı sınıftaydı?” sorusunun yanıtsız bırakılması dikkat çekti.

SES: YÜZDE 62 ŞİDDET GÖRDÜ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri SES, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekmek için 800 sağlık çalışanının katılım gösterdiği bir anket düzenledi. Ankete göre; sağlık çalışanlarının 441’i sözel, 57’i fiziksel olmak üzere 498’i yani yüzde 62.3’ü şiddete uğradığını belirtti. Sonuçlarda, 156 sağlık çalışanının birden çok kez şiddete uğradığını yani şiddet oranının yüzde 82’ye çıktığı belirtildi. En çok şiddete maruz kalanlar hemşire, hekim ve güvenlik görevlileri olarak sıralandı. Sağlık çalışanları, 'şiddetin kimin tarafından uygulandığı' sorusuna ise yüzde 78 hasta ve yakınları, yüzde 10 yöneticiler, yüzde 4 birim sorumluları, yüzde 4 çalışma arkadaşı yanıtını verdi. Şiddet görmüş 33 sağlık çalışanının beyaz kod vermesine karşın hiçbir sonuç alamaması dikkat çekti.

 

İNTİHAR NOTU: LANET HASTANELER DOKTORLARA YÜKLENİP DURMASIN

 

Adana’daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları’nda görev yapan asistan doktorun intihar etmeden önce yazdığı mektupta, “Hayat benim için çok zor. Bunaldım bu hayattan. Umarım ölümüm bazı güzel değişikliklere yol açar. Kimse kimsenin dedikodusunu yapmasın. Lanet hastaneler doktorlara yüklenip durmasın” ifadeleri yer almıştı. Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde görevli kalp damar uzmanının parçalanan telefonunda yapılan incelem

Anahtar Kelimeler:

intihar saglik calisani

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0
1) Luna Aksoy (Uzman Doktor)
14.03.2018 15:50:36
İNTİHAR vakalarında mutlaka " ÖLÜME SEBEBİYET VERME" soruşturması açılmalı, YETKİLİLERE HATIRLATILIR....
People
0
2) aydin sinal (hekim)
14.03.2018 12:59:19
ben bu rakamlara inanmiyorum,lütfen tekrar arastirilsin 3 sene=156 hafta bölü 431 = haftada nerdeyse 3 intihar vakasi,dünyada böyle bir istatistik bilgi yok,türkiyedeki saglik calisanlari japon kamikaze pilotlarimi?
People
11
3) pratisyen (acilde)
14.03.2018 11:36:11
devamlı hakaret ve şiddet altındayız.
People
12
4) adem (sağlık çalışanı)
14.03.2018 11:19:25

Sağlık çalışanlarımız yıpranıyor .ibu intiharlarda kendini gösteriyor. Özellikle hemşirelerde durum çok vahim
3 yılda intihar eden sayıları.
158 asker
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/intiharlar-sehidi-gecti-28448734
150 polis
http://www.milliyet.com.tr/polisler-neden-intihar-ediyor/gundem/detay/1785312/default.htm
431 sağlık çalışanı
https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-son-3-yilda-431-saglikci-intihar-etti-11-681-76580.html
711.000 asker toplam sayısı
https://www.takvim.com.tr/galeri/turkiye/tsk-asker-sayisini-acikladi/16
244.000 polis var
http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/gungor-uras/233-bin-ozel-guvenlik-244-bin-polis-var-2039504/
698.000 sağlık çalışanı var.
https://www.medimagazin.com.tr/ana-sayfa/guncel/tr-iste-turkiyedeki-saglik-personeli-sayisi-1-11-51729.html
toplam intihar sayısı 3 yıl 9.000
http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24649
kalan meslek grupları 2261
erişkin toplam nüfus 40 milyon
intihar oranı 10000de 0.5
hekim 24
135.616 toplam sayı 10.000 1.7
Hemşire sayısı 197.000
İntihar sayısı 180
Oranı 9.13
https://www.sabah.com.tr/saglik/2015/12/25/tuik-hekim-sayilarini-acikladi
366.000 diğer sağlık çalışanı
İntihar sayısı 227
Oranı
İntihar oranı 10000de 5.9

askerlerde 10000de 2.2
poliste 10000de 6.14
sağlık çalışanlarında 10.000 de 6.17

sonuç.10bin nüfus başına intihar oranı sıralaması en fazladan en aza
1-hemşire 9.13
2-tüm sağlık çalışanları 6.17
3-polis 6.14
4-diğer sağlık çalışanı 5.9
5-askerlerde 2.2
6-hekimlerde 1.7
7-diğer meslek grupları 0.5

Risk artışı sıralaması
1-hemşireler 18 kat
2-tüm sağlık çalışanları 12 kat
3-polis 12 kat
4-diğer sağlık çalışanları 11 kat
5-askerlerde 4.4 kat
5-hekimlerde 3.4 kat

Amerika da hekimlerde intihar oranı 10binde 1.35
Hemşirelerde 10binde 0.8dir
Genel intihar oranı 10binde 0.5dir
https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/doctors-and-nurses-most-likely-to-commit-suicide-698612.html
polis intihar oranı 10binde 1.5dir abdde
asker intihar oranı 10binde 3.2dir
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_military_veteran_suicide


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