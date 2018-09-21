SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Son 5 yılda 60 bin sağlık çalışanı şiddete uğradı! Sağlıkçılar kalıcı çözüm bekliyor
Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, son 5 yılda 60 bin sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığını belirtirken, kalıcı ve çok yönlü çözümler gerektiğini vurguladı.
Son 5 yılda 60 bin sağlık çalışanı şiddete uğradı! Sağlıkçılar kalıcı çözüm bekliyor
21 Eylül 2018 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının ve beyaz kod bildirimlerinin hızla artması nedeniyle köklü çözümlerin bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini savundu. Kuluöztürk, Sağlık Bakanlığının Beyaz Kod verilerine göre son 5 Yılda şiddete uğrayan sağlık çalışanı sayısının 60 bin olduğunu, 42 bin sağlık çalışanının sözel şiddete, 18 bin sağlık çalışanının da fiziksel şiddete maruz kaldığını kaydetti. Kuluöztürk, “Bakanlık verileri, en fazla hekimlerimizin şiddete maruz kaldığı, şiddet olaylarının en fazla acil servis ve polikliniklerde yaşandığı gibi çok önemli tespitler içeriyor. Tabi şiddeti kanıksayan ve Beyaz Kod’a bildirim yapmayanların da olduğunu düşündüğümüzde şiddete uğrayan sağlık personeli sayısının daha da fazla olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

“Araştırmalar nedenleri ortaya koyuyor”
Sağlık Sen olarak Beyaz Kod verilerine benzer bulgulara, sağlıkta şiddeti araştıran bilimsel araştırmalarda kendilerinin de ulaştığını belirten Başkan Kuluöztürk, hastanelerdeki personel yetersizliği başta olmak üzere, bir takım yapısal sorunların varlığının da şiddeti tetiklediğine dair bulgular edindiklerini söyledi. İhmal edildiğini düşünme, kötü iletişim, tedaviden memnuniyetsizlik, aşırı iş yoğunluğu, uzun bekleme süreleri, alkol/ilaç etkisi altında olma ve kötü haber alma gibi nedenlerin de şiddetin yaşanmasında sebep olarak görüldüğünü işaret eden Kuluöztürk, Yaşanan bu olumsuzluklara çözüm olarak, personel sayısındaki artışın, mesai saatlerindeki düzenlemelerin iş yoğunluğunu azaltarak, hem çalışanların motivasyonlarını güçlü kılacak, hem de hastayı memnun ederek şiddetin önemli bir kaynağını ortadan kaldıracağını dile getirdi.

“Çözüm hep birlikte hareket etmek”
Çözümün kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizen Kuluöztürk, “Toplumun sağlık bilincini ve sağlık okuryazarlık düzeyini geliştirmenin güvenlik tedbirlerini artırmadan daha kalıcı bir çözüm getireceğini gördük. Şiddeti önlemede kesinlikle sadece fiziki şartların düzenlenmesi, ya da sağlık çalışanlarına eğitim verilmesi tek başına yeterli olmayacaktır. Şiddetin kaynağı bir olmadığı gibi, çözümü de bir değildir. Sağlıkta şiddet sorununun çözümü için, Bakanlık, kurumlar, sağlık çalışanları, hastalar, medya birlikte çalışmalı, birlikte önlem almalıdır. Şiddeti minimalize etmek için bu yapısal ve kültürel sorunlarla etkin mücadele etmemiz gerekiyor.”

Anahtar Kelimeler:

saglik sen sinan kuluozturk

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
8
1) Uzman (acilde)
21.09.2018 15:04:55
Aciller perişan halde.herkes üzerimize geliyor.hasta hakları var ama çalışan hakkı yok.
People
8
2) Hercai (Hemşire)
21.09.2018 14:05:20
Çözüm Uzmanı....... arkadaşım, siz beni güldürdünüz Allah(c.c)da sizi güldürsün..........
People
15
3) Halit (Hekim)
21.09.2018 12:22:04
Paso-hastane gelsin, kartı olmayan içeri alınmasın, cezayi ehliyeti olan 3 ay acillerden uzak kalsın.. Çok önemli bir şey olursa da bir köşede ölürken düşünür yaptığı yanlışı..
Ama işte doktor olunca da kıyamıyorsun şu sevimli magandalara hemen iyileştiriveriyorsun yaratık da olsalar...
People
13
4) Dr (Dr)
21.09.2018 12:00:50
Kocaeli’nde eşine muayenesiz ilaç yazılmadığı için baltayla Aile Sağlığı Merkezi basan şahıs, doktorun kapısını baltayla kırdı, hasta başı monitörünü parçaladi. MMALESEF NE ULUSAL BASINDA NE DE MEDİMAGAZİNDE GORDUM BU HABERİ.
People
15
5) çözüm uzmanı (fizyoterapist)
21.09.2018 11:12:27
Yaa şöyle bi çözüm üretsek
Türkiye genelinde başvuran hastalarımıza sıramatik yanlarında zilli butonlar dağıtalım
Şiddet uygulamak isteyen hasta veya yakını o sağlık çalışanının karşısında butona bassın. Bu sesi duyan sağlık personelide ayağa kalkıp hastanın karşısında kendini tokatlamaya başlasın.
Böylece hem hasta veya yakını sağlik çalışanını dövme zahmetinden kurtarmış olurken, hemde sağlikta şiddeti cüzi bi miktara önlemiş oluruz
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
obezite prof. dr. halil coskunhekim doc. dr. mustafa emiroglu gulumseme egitmeni psikolog kutay urkmenFetö soruşturması PDY hekim felç egzersiz onkoloji kanser prostat meme kanseri malpraktis Adana aile sağlığı merkezi diyetisyen asm sağlıkta şiddet kocaeli aile hekimimenemen derya uludüz diyetisyenfethi sekin hastanesi adli psikiyatrik hastanehemşirelik fakülteleri dekanlar konseyi hemşire sağlık çalışanı prof. dr. ersi abaci kalfoglu adli genetik turkiye klinikleri adli tip ozel sayisialzheimer nöroloji cerrahpaşa ender vaka doktor hekim kaplumbağabir kitap da senden olsun kitap okuma alışkanlığı saglik sen Sinan Kuluöztürkgebelik tıp literatürü mol gebelikaile hekimleri sağlıkta şiddet sağlık bakanı fahrettin koca
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.