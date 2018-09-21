Son 5 yılda 60 bin sağlık çalışanı şiddete uğradı! Sağlıkçılar kalıcı çözüm bekliyor

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının ve beyaz kod bildirimlerinin hızla artması nedeniyle köklü çözümlerin bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini savundu. Kuluöztürk, Sağlık Bakanlığının Beyaz Kod verilerine göre son 5 Yılda şiddete uğrayan sağlık çalışanı sayısının 60 bin olduğunu, 42 bin sağlık çalışanının sözel şiddete, 18 bin sağlık çalışanının da fiziksel şiddete maruz kaldığını kaydetti. Kuluöztürk, “Bakanlık verileri, en fazla hekimlerimizin şiddete maruz kaldığı, şiddet olaylarının en fazla acil servis ve polikliniklerde yaşandığı gibi çok önemli tespitler içeriyor. Tabi şiddeti kanıksayan ve Beyaz Kod’a bildirim yapmayanların da olduğunu düşündüğümüzde şiddete uğrayan sağlık personeli sayısının daha da fazla olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

“Araştırmalar nedenleri ortaya koyuyor”

Sağlık Sen olarak Beyaz Kod verilerine benzer bulgulara, sağlıkta şiddeti araştıran bilimsel araştırmalarda kendilerinin de ulaştığını belirten Başkan Kuluöztürk, hastanelerdeki personel yetersizliği başta olmak üzere, bir takım yapısal sorunların varlığının da şiddeti tetiklediğine dair bulgular edindiklerini söyledi. İhmal edildiğini düşünme, kötü iletişim, tedaviden memnuniyetsizlik, aşırı iş yoğunluğu, uzun bekleme süreleri, alkol/ilaç etkisi altında olma ve kötü haber alma gibi nedenlerin de şiddetin yaşanmasında sebep olarak görüldüğünü işaret eden Kuluöztürk, Yaşanan bu olumsuzluklara çözüm olarak, personel sayısındaki artışın, mesai saatlerindeki düzenlemelerin iş yoğunluğunu azaltarak, hem çalışanların motivasyonlarını güçlü kılacak, hem de hastayı memnun ederek şiddetin önemli bir kaynağını ortadan kaldıracağını dile getirdi.

“Çözüm hep birlikte hareket etmek”

Çözümün kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizen Kuluöztürk, “Toplumun sağlık bilincini ve sağlık okuryazarlık düzeyini geliştirmenin güvenlik tedbirlerini artırmadan daha kalıcı bir çözüm getireceğini gördük. Şiddeti önlemede kesinlikle sadece fiziki şartların düzenlenmesi, ya da sağlık çalışanlarına eğitim verilmesi tek başına yeterli olmayacaktır. Şiddetin kaynağı bir olmadığı gibi, çözümü de bir değildir. Sağlıkta şiddet sorununun çözümü için, Bakanlık, kurumlar, sağlık çalışanları, hastalar, medya birlikte çalışmalı, birlikte önlem almalıdır. Şiddeti minimalize etmek için bu yapısal ve kültürel sorunlarla etkin mücadele etmemiz gerekiyor.”