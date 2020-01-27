Son araştırma: Coronavirüste en sık görülen belirtiler ve ölüm oranı

The Lancet’te Çin kaynaklı Corona virüsle ilgili yeni bir makale yayımlandı. Makalede 16 Aralık 2019 ile 2 Ocak 2020'ye kadar, hastaneye yatırılan 41 hastaya laboratuvar onaylı 2019-nCoV enfeksiyonu olan hastalar incelendi.
41 hastanın 6’sının (%15) öldüğü belirtilen makalede en sık görülen belirtiler şu şekilde yer aldı:
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/02-08/02
|5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS