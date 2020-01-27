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Son araştırma: Coronavirüste en sık görülen belirtiler ve ölüm oranı
Coronavirüsle ilgili son bilgiler The Lancet'te yayımlandı
Son araştırma: Coronavirüste en sık görülen belirtiler ve ölüm oranı
27 Ocak 2020 -
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The Lancet’te Çin kaynaklı Corona virüsle ilgili yeni bir makale yayımlandı. Makalede 16 Aralık 2019 ile 2 Ocak 2020'ye kadar, hastaneye yatırılan 41 hastaya laboratuvar onaylı 2019-nCoV enfeksiyonu olan hastalar incelendi.

41 hastanın 6’sının (%15) öldüğü belirtilen makalede en sık görülen belirtiler şu şekilde yer aldı:
   

 

Anahtar Kelimeler:

corona virus en sik gorulen belirtiler

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