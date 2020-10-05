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SON DAKİKA! 2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
2020 Nobel Tıp Ödülü Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice'a verildi.
SON DAKİKA! 2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
05 Ekim 2020 12:48 -
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2020 Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle önemli katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice'a verildi.

Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Stockholm'de yaptığı açıklamada, Amerikalı virologlar Alter ve Rice ile İngiliz bilim insanı Houghton'un "Hepatit C virüsünün keşfinden ötürü" 2020 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurdu.

Bilim insanlarının keşfi sayesinde bugün virüs için çok hassas kan testlerinin mevcut olduğu ve bunların dünyanın birçok bölgesinde kan nakli sonrası hepatit vakalarını ortadan kaldırdığı belirtildi.

Bu yılki Nobel tıp ödülünün, tıbbi araştırmaların toplumlar ve ekonomiler için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ayrı bir anlam taşıdığı ifade ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütüne göre (DSÖ),dünyada 70 milyonun üzerinde hepatit vakası bulunuyor ve her yıl bu virüs nedeniyle 400 bin kişi hayatını kaybediyor.

Hepatitin, karaciğer enflamasyonu ve kanserinin başlıca nedeni olduğu belirtiliyor.

Nobel Tıp Ödülü, 2019'da hücre alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD'li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe'e verilmişti.

NOBEL TIP ÖDÜLÜ

1901'den bu yana 111 Nobel Tıp Ödülü verildi. Ödülü kazananlardan 12'si kadındı.

Nobel Tıp Ödülünün en genç kazananı, 1923 yılında insülinin keşfinden ötürü 32 yaşındaki Frederick G. Banting oldu.

1966 yılında "tümöre neden olan virüsleri" bularak Nobel Tıp Ödülü'nü alan 87 yaşındaki Peyton Rous ise ödülü alan en yaşlı bilim insanı olarak tarihe geçti.

Anahtar Kelimeler:

nobel tip odulu 2020

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