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SON DAKİKA: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İçişleri Bakanlığı: 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
SON DAKİKA: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi
10 Nisan 2020 21:50 -
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta, bu gece saat 00.00'dan itibaren 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre; bu gece saat 00.00 itibariyle Büyükşehir statüsündeki  Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların 2 gün süreyle sokağa çıkmalarının yasaklandığı belirtildi. 

Ayrıca, Bakanlık tarafından saat 22.15'te valiliklere konuya ilişkin ek genelge gönderilerek, kararın detayları paylaşılacak. 

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