SON DAKİKA: ASM'de hekime saldırı! Hayati tehlikesi devam ediyor!

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Merkez Aile Sağlığı Merkezinde görevli bir hekim, kimliği belirsiz kişilerce darp edilerek ağır yaralandı.
Bülent Ecevit Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alınan hekimin hayati tehlikesi devam ediyor.
Olayla ilgili Emniyet güçlerinin başlatmış olduğu soruşturma sürüyor.
Ayrıntılar gelecek...
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|23/02-24/02
|3. İstanbul Hipofiz Sempozyumu
|KULAK-BUR...
|İSTA
|23/02-25/02
|2.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|23/02-25/02
|8. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|16/03-17/03
|PUBLIC HEALTH ’18 / II. International Conference on Public Health
|HALK SAĞLIĞI
|İSTA
|14/03-18/03
|6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|14/03-18/03
|Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2018
|GÖĞÜS...
|ANTA
|22/03-25/03
|6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA