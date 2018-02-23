SON DAKİKA: ASM'de hekime saldırı! Hayati tehlikesi devam ediyor!

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Merkez Aile Sağlığı Merkezinde görevli bir hekim, kimliği belirsiz kişilerce darp edilerek ağır yaralandı.

Bülent Ecevit Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alınan hekimin hayati tehlikesi devam ediyor.

Olayla ilgili Emniyet güçlerinin başlatmış olduğu soruşturma sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...